Të rinjtë e Prishtinës ri-imagjinojnë trashëgiminë kulturore në ambientet e Bibliotekës Kombëtare

27 Janar 2017 - 17:13

Mbi 30 pjesëmarrës, kryesisht të rinj të moshës 16 deri 25 vjeç morën pjesë në punëtorinë njëditore me temë “Ri-imagjinimi i Trashëgimisë” që u mbajt në njërin nga objektet e çmuara të trashëgimisë kulturore, bibliotekën kombëtare "Pjetër Bogdani" në Prishtinë.

Përmes një komunikate për media bëhet e ditur se punëtoria u zhvillua në kuadër të projektit Ndërtimi i Besueshmërisë nëpërmjet Mbrojtjes Kulturore në Kosovë (CBCPK) të implementuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian Kosovë (EUOK) ku pjesëmarrësit mësuan parimet bazë për konzervimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe patën rastin të ofrojnë zgjidhje vetanake inovative në këtë fushë.

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti hapi punëtorinë me çrast theksoi që fjala e tij do të përqendrohet në të rinjtë dhe jo në politikë, parti ose fe pasi që 50 për qind e popullsisë në Kosovë janë më të rinj se 25 vjeç, ndërsa 70 për qind më të rinj se 35 vjeç.

Ahmeti theksoi gjithashtu rëndësinë e përfshirjes së të rinjve në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë së përbashkët kulturore të Kosovës. Ai vuri në pah që komuna e Prishtinës ballafaqohet me shumë sfida kur bëhet fjalë për objektet e trashëgimisë kulturore, transmeton Koha.net.

"Komuna dhe institucionet do të duhej të punojnë së bashku për të gjetur zgjidhje më të mira për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Ndonjëherë njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për rëndësinë e trashëgimisë kulturore dhe vendosin të ngritin ndërtesa të reja në vend të tyre", ka thënë Ahmeti.

I pranishëm në punëtori ishte edhe përfaqësuesi i Trashëgimisë Kulturore pa Kufij në Kosovë (CHëB), Alban Morina i cili prezantoi mënyrën e identifikimit dhe vënien në hartë të vendeve të trashëgimisë kulturore në Prishtinë.

Pjesa e dytë e punëtorisë vazhdoi me një kuiz lidhur me çka ndjejnë dhe si e shohin të rinjtë trashëgiminë kulturore.

Përveç kësaj, pjesëmarrësit punuan në grupe dhe propozuan ide si të mbrohet dhe të promovohet trashëgimia kulturore me përfshirjen e të rinjve. Pas prezantimit u votua për propozimin më të mirë dhe fituese u shpall ideja që kishte të bëjë me ndryshimet që nevojiten të ndërmerren për të ju mundësuar qytetarëve me aftësi të kufizuar qasja më e mirë në vendet e trashëgimisë kulturore në Kosovë.

Krejt në fund, pjesëmarrësit vizituan Muzeun Etnologjik ku patën rastin t’i shohin ekspozitat dhe mësuan historinë e muzeut.

Projekti Ndërtimi i Besueshmërisë nëpërmjet Mbrojtjes Kulturore në Kosovë (CBCPK) përqendrohet në rinovimin, zbukurimin dhe rehabilitimin e trashëgimisë kulturore dhe fetare në Kosovë, duke punuar në bashkëpunim të ngushtë me EULEX-in dhe Njësinë për Siguri të ndërtesave dhe të Trashëgimisë Kulturore pranë Policisë së Kosovës. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e tolerancës ndëretnike dhe respektin ndaj identitetit kulturor dhe të trashëgimisë.

