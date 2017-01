Rama uron Akedemikun Idriz Ajeti në 100 vjetorin e lindjes

27 Janar 2017 - 14:41

Tiranë, 27 janar – Kryeministri Edi Rama i ka dërguar një letër urimi akademikut nga Kosova, Idriz Ajetitit, i cili sot mbush 100 vite jetë.

Në letrën e kreut të qeverisë shqiptare drejtuar akademikut Ajeti, Rama e vlerëson lartë për kontributin e paçmuar që ai ka dhënë në studimet për gjuhën shqipe.

“Nëpërmjet studimeve tuaja, shqipja shfaqet jo vetën si nje organizerm i gjalle dhe aspak një ldlorne e mumifikuar, perqjurnur ne shekuj dhe ringjallur si per mrekulli, por edhe si nje instrument rnarredhenlesh njerezore me fqinjet sllave, me te cllet pervec nje fondi letrar dhe folklorik shpesh te nqjashem, deshira e mad he per paqe, zhvillim, integrim dhe drejtësi te vene ne vend, na jep dore per te dialoguar dhe bashkepunuar ne vertetesi’, thekson Rama.

Më tej, Rama thotë se gjithkush që eshte i ndergjegjshern per trashegimine e tij, duhet të ndodhet si një nxenes i perjetshern perballe nje pune kolosale.