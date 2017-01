Producentët e dy filmave kosovarë në “Rotterdam Lab”

26 Janar 2017 - 09:01

Prishtinë, 26 janar - Producenti kosovar Yll Uka dhe ai amerikan Casey Cooper Johnson do të jenë pjesë e punëtorisë pesëditore “Rotterdam Lab”, e cila ka për qëllim avancimin e producentëve në zhvillim nga e gjithë bota, shkruan sot Koha Ditore.

Kjo punëtori e organizuar nga festivali “International Film Festival Rotterdam” do të nisë më datën 28 të këtij muaji. Dy producentët do të bëhen pjesë e punëtorisë falë një partneriteti që ka Qendra Kinematografike me “Rotterdam Lab”. Uka prezantohet si producent i filmit të metrazhit të gjatë “Zgjoi”, nën regji të Blerta Bashollit, i mbështetur nga QKK-ja me 140 mijë euro, ndërsa Johnson me filmin “Zana” nën regji të Antoneta Kastratit, i mbështetur me 130 mijë euro.

Punëtoritë mbahen në kuadër të edicionit të 46-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit ne Rotterdam, i cili u hap të mërkurën dhe mbyllet më datën 5 të muajit shkurt. Krahas prezantimit të projekteve filmike, ky festival përmes punëtorisë mëton që të rritet çdo vit dhe të mbështesë producentët (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

