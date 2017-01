E vërteta prapa “Main Kampf” si besteller

6 Janar 2017 - 09:55

Fakti se manifesti për nazizmin u rangua i pari në listën e librave joartistikë të “Der Spiegel”, në muajin prill, po vlerësohet si dëshmi se propaganda e Adolf Hitlerit po rikthehet në Gjermani.

Por termi “bestseller” jo domosdo do të thotë shumë. Një çerek e të gjithë librave të shitur në Gjermani janë blerë me nxitim në vigjilje të Krishtlindjeve. Në ndonjë kohë tjetër të vitit është e mundur që të dalë në krye të listës relativisht me pak shitje. “Mein Kampf” është një tekst ekspansiv akademik me çmim prej 58 eurosh dhe është blerë nga libraritë, shkollat dhe nga historianët akademikë, shkruan sot më gjerësisht Koha Ditore.

