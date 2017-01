Bullgaria do ta promovojë Besa Llugiqin edhe me CD

5 Janar 2017 - 12:32

Besa Llugiqi të paktën dy herë do të udhëtojë drejt Bullgarisë brenda dy muajsh. Sopranoja e njohur kosovare në fund të janarit do ta reprizojë rolin kryesor të operës “La traviata” në Shtëpinë Shtetërore Operistike, që ndodhet në qytetin Stara Zagora.

E një muaj më vonë do të ndalet në Sofje për të incizuar CD-në e parë promovuese me një orkestër me nam. Llugiqi - emër tashmë i njohur për audiencën bullgare që përcjell muzikën klasike - do të interpretojë disa arie në përcjellje të Orkestrës Simfonike të Radios Kombëtare Bullgare, që vepron në Sofje dhe koncertet kryesisht i mban në Sallën Koncertale të Bullgarisë.

Orkestra ka pasur incizime me studiot më të njohura të incizimeve në Bullgari e më gjerë, përfshirë “Phonic”, “Belgium”, “Sound Product Netherlands”, “Pyramid Record” në New York e të tjera.

