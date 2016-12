Publiku, shtylla e fortë e Filarmonisë së Kosovës

28 Dhjetor 2016 - 09:02

Derisa alamet institucionesh botërore të muzikës serioze jo rrallë ankohen për mungesë publiku, në Kosovë është e kundërta. Orkestra dhe Kori i Filarmonisë së Kosovës ende pa sallë adekuate, publikun e cilëson si njërën nga pikat e veta më të fuqishme.

Koncerti i muajit nëntor bëri që katedralja “Nënë Tereza” të mirëpresë rreth 1 mijë shikues, që njëherësh edhe shënoi numrin rekord të interesimit për koncertet e këtij formacioni. Por kjo nuk është e rastësishme. Rritja e numrit të publikut erdhi si rezultat i punës dhe zhvillimit të këtij institucioni. 2016-a rezultoi të jetë një prej viteve më të suksesshme të Filarmonisë, shkruan sot Koha Ditore.

Me fiks 23 projekte koncertale përmbylli këtë vit kalendarik, duke lënë anash 60 ditët e pushimit veror, që i bie nga dy koncerte për muaj. Koncertet e parapara me program, pesë bashkëpunime me festivalet e muzikës klasike në vend, ato me institucionet shtetërore dhe ajka apo, siç është vlerësuar koncerti historik në bazilikën e Shën Palit në Vatikan në vigjilje të shenjtërimit të Nënë Terezës, kompletuan aktivitetet e sivjetme të institucionit më të lartë muzikor në vend. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

