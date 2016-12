Shqipëria në “Eurovision” me këngën për dhimbjet e botës

26 Dhjetor 2016 - 10:08

Numërimi së prapthi ka nisur. Kanë mbetur edhe 134 ditë kur bota do ta kthejë vëmendjen kah festivali ku sfidohen zërat evropianë.

Qyteti Kiev i Ukrainës është nikoqir i edicionit të 62-të të Garës Evropiane të Këngës. Në kohën e kryetitujve që flasin për krizën e refugjatëve, tmerrin e luftës e viktimat e pafajshme të sulmeve terroriste, përfaqësuesja e Shqipërisë, aty, do t’i këndojë botës, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Njoha vetëm dhunë, kur do të ketë një fund, jetë e rëndë si plumb, se po çmendem unë. Sa shumë lot, sa shumë dhimbje në këtë botë. Jo më s’mund të duroj, do të doja të jem e fortë”, është refreni që këngëtarja kosovare Lindita Halimi do ta interpretojë në “Eurovision”, që më 2017 do të mbahet në datat 9, 11 e 13 maj.

(Tekstin e plotë lexojeni sot në “Koha Ditore”)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.