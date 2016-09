Nesër nis Festivali i Letërsisë në Orllan, sivjet homazh për Lorkën dhe Migjenin

15 Shtator 2016 - 09:54

Edicioni i gjashtë i Festivalit ndërkombëtar të Letërsisë në Orllan do të tubojë këtë fundjavë poetë, shkrimtarë, muzikantë, artistë dhe adhurues të kulturës te Liqeni i Batllavës.

Nga nesër deri më 18 shtator, autorë e muzikantë vendas e ndërkombëtarë do të ndajnë krijimet e tyre me adhuruesit e kulturës në një mjedis piktoresk, por pak të shfrytëzuar për tubime të këtij lloji.

Sipas organizatorëve, edhe ky edicion i FLO-së vazhdon traditën duke sjellë përsëri një listë mbresëlënëse të autorëve e artistëve nga Kosova, Shqipëria, Bosnjë Hercegovina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Të ftuar janë Faruk Shehiq (Bosnje dhe Hercegovinë), Brian Sneeden (SHBA), Ledia Dushi, Bardhyl Londo, Lisandri Kola, Donika Dabishevci, Robert Wilton, Imer Topanica, Gëzim Aliu, Genc Salihu, Gypsee Yo, Shpëtim Selmani, Shpat Deda, Gipsy Groove, Oborri.

Përveç paraqitjes së autorëve me veprat e tyre, këtë vit FLO do t’u bëjë homazh poetit të famshëm Federico Garcia Lorka, në 80 vjetorin e vrasjes së tij, edhe Millosh Gjergj Nikolla Migjenit, në 80 vjetorin e botimit të përmbledhjes së tij “Vargjet e lira”, me kolazhe të poezive të tyre në shqip dhe anglisht.

Do të ketë takime me autorë me pyetje e përgjigje nga audienca si dhe një debat rreth përkthimeve letrare.Të gjitha aktivitetet mbahen në restorantin “Liqeni” në Orllan. Për të gjithë ata që janë të interesuar të jenë në audiencë, do të ketë autobus të organizuar (gratis) që niset nga libraria Dit’ e Nat’ (Rr Fazli Grajçevci, 5, Prishtinë), çdo ditë në ora 17:30, dhe autobusë të linjes së rregullt Prishtinë-Orllan, para shkollës fillore Emin Duraku, te Xhamia e Llapit”, thuhet në njoftim.