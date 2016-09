“My name is Balkan” zbërthen realitetin nëpërmjet dramave

14 Shtator 2016 - 08:51

Prishtinë, 14 shtator- Drama bashkëkohore do të lexohen për t’ia dhënë mundësinë audiencës që të njihet me këndvështrimet artistike mbi realitetin ballkanik, shkruan Koha Ditore.

“My name is Balkan” është titulluar aktiviteti që do të mbahet në Teatrin Kombëtar në Tiranë. Lexime skenike të dramaturgjisë bashkëkohore të autorëve nga Ballkani, do të bëhen midis datave 26 shtator e 2 tetor.

Mes tyre është edhe teksti më i ri i dramaturgut nga Kosova, Jeton Neziraj, që do të lexohet në mbrëmjen e dytë. Vepra me një titull të gjatë: “Një shfaqje teatri me 4 aktorë, me disa derra, me disa lopë, me disa kuaj, me një kryeministër, me një Milka e me disa inspektorë vendës e ndërkombëtarë”, e realizuar nën regji të Blerta Nezirajt, do ta ketë premierën në Teatrin Kombëtar të Kosovës më 26 të këtij muaji (Më gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

