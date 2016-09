Transformimi i bunkerit komunist

10 Shtator 2016 - 11:11

Viti 1950 dhe përplasja serioze midis dy liderëve komunistë, Tito dhe Stalin, kërcënuan me katastrofë.

Bashkimi Sovjetik zhvendos forcat ushtarake dhe bën ushtrime ushtarake në kufijtë e bllokut verior, shkruan sot Koha Ditore.

Stalini haptazi kërcënon me agresion e fuqitë e mëdha edhe më seriozisht minojnë egërsinë e gjakderdhjen e Luftës së Dytë Botërore tek bëjnë sehir para fuçisë ballkanike të barutit që po ndizet, shkruan “Jutarnji list” e Zagrabit.

Me fshehtësinë më të madhe, Tito merr vendim për nisjen e projektit për ndërtimin e qytetit nëntokësor. I përballur me kërcënime serioze për sulme ajrore, Tito mendon se ku do të mund ta ndërtojë bunkerin e tij, strehimore nëntokësore, ku do të ishte i sigurt prej të gjithëve e madje edhe prej sulmeve atomike të këshilltarëve të deridjeshëm sovjetikë. Vendi: Paklenica, sot park nacional në veri të Dalmacisë, jo fort larg Zarës, në Kroaci.

Vetëm pak ditë më pas, nëpër shkëmbinjtë e fortë dëgjohet jehona e çizmes ushtarake, duke përzënë tufa dhish të egra, sundimtare të atij vendi mahnitës e të virgjër. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

