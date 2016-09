Moti i ligë shtynë festivalin Etno Fest

6 Shtator 2016 - 14:48

Edicioni i gjashtë i festivalit Etno Fest nuk do të fillojë me datën e paraparë, 7 shtator, kjo për shkak të motit të ligë që do të mbizotërojë në Prishtinë në ditët e ardhshme.

Kështu bëjnë të ditur organizatorët e festivalit, të cilët përmes një postimi në faqen zyrtare në Facebok kanë konfirmuar se Etno Festi do të fillojë më 9 shtator, transmeton Koha.net. Ai përfundon në datën e paraparë, 12 shtator.

“Festivali Etno Fest, edicioni i gashtë që ishte paraparë të fillojë me datën 7 shtator do të spostohet për dy ditë dhe do të fillojë me datën 09 deri 12 shtator 2016”, thuhet në njoftimin e Etno Festit.

Në njoftim është dhënë edhe arsyeja e shtyrjes, në të cilën thuhet se, “sipas institutit meteorologjik dhe vrojtimeve tjera, datat 7 dhe 8 shtator do të jenë me shi gjithë ditën dhe mbrëmjeve”.

“Meqenëse shumica e programeve mbahen në skenat e hapura dhe duke pasur parasysh numrin shumë të madh të interesuarve për pjesëmarrje, këshilli organizativ vendosi që festivali të fillojë me datën 9 shtator”, është thënë në arsyetimin e tyre.

Por, shtyrja e fillimit të festivalit ka rezultuar edhe në ndryshimin e skemës programore që do të jetë gjatë këtyre katër ditëve të Etno Festit.

Programi i ri i Etno Festit është si më poshtë:

