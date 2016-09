Teatrit Kombëtar s’i pëlqen emri me shkronja të kuqe

6 Shtator 2016 - 09:15

Prishtinë, 6 gusht - Me 14 shkronja të kuqe është mbuluar hapësira ballore e Teatrit Kombëtar të Kosovës.

Kompania “Pleqja”, që ka bërë renovimin e TKK-së, ka vendosur shkronjat që nxjerrin në pah emrin e institucionit më të lartë teatror në vend, ashtu siç e kishte në projekt.

Me to janë zëvendësuar shkronjat ngjyrë ari, me të cilat shkruhej “Teatri Kombëtar – National Theatre”, shkruan sot “Koha Ditore”. Por vetëm një javë më pas, drejtues të TKK-së kanë kërkuar që mbishkrimi i kuq të hiqet e të rikthehet ai i mëparshmi, duke konsideruar se ky stil e ka shëmtuar institucionin më të lartë teatror në vend.

“Absolutisht që do të hiqen. Ky është Teatër Kombëtar. Kam bërë kërkesë në Ministrinë e Kulturës që të hiqen dhe emri të vihet me shkronjat që kanë qenë më herët e të cilat i kemi në depo”, ka thënë drejtori i përgjithshëm TKK-së, regjisori Agim Sopi. Sipas tij nëse kompania punëkryese nuk vepron brenda kësaj jave, TKK-ja do të marrë masa për t’i larguar vetë shkronjat. Por sipas zyrtarëve të MKRS-së kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt.

Burim Reçica, drejtor i Zyrës për prokurim në Ministrinë e Kulturës, ka thënë se kompania punëkryese do t’i kthejë në vendin e tyre shkronjat ngjyrë ari... (më shumë, sot në “Kohën Ditore”)

