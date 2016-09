Fotografia e kujtimit mbi Urën e Vjetër të Gurit

4 Shtator 2016 - 13:00

Para shkrepjes së fotografisë që do t’u mbetet kujtim, kanë zgjedhur pozicionin më të mirë. Një burrë dhe dy gra, bash mbi Urën e Vjetër të Gurit në Prizren, po qëndronin të hareshëm para një burri tjetër që po shkrepte fotografinë.

Janë prizrenas dhe kushedi sa e sa herë kanë shkelur mbi monumentin e kujtesës që lidh dy pjesë të qytetit. Por kjo nuk u mjafton. E ruajtja e kujtimit edhe përmes fotografisë është një plus, shkruan sot “Koha Ditore”. Të qeshurat s’i ndalin as pasi të kenë kryer punë me fotot, e madje as kur pyeten pse zgjodhën pikërisht urën për të dalë në fotografi.

“Unë jam fajtori. U thashë të dalim këtu se shumë gjëra na lidhin me urën”, thotë Syri Ramadani, 57-vjeçari që po shkrepte foton. Nuk flet më shumë, e për monumentin - që u rrënua nga vërshimet e vitit 1979 për t’u ringritur shpejt në formën e vet origjinale - e lë që të flasë Sheradin Ramadanin, historian me profesion. Edhe pse ai është katër vjet më i ri. E Ramadani nuk e sheh urën si të shkëputur nga vlerat e shumta monumentale të Prizrenit.

“Ura është pjesë e një kompleksi më të gjerë të monumenteve në Prizren, të cilat ia vlen që të vizitohen”, thotë ai, teksa për urën thotë se është e veçantë për prizrenasit dhe për qytetin në përgjithësi, duke lidhur kësisoj dy pjesë shumë të rëndësishme: atë që njihet si “Arasta” në njërën anë dhe “Shatërvani”, në anën tjetër.

“Unë kam qenë nxënës në vitin 1979, kur ura u rrënua nga vërshimet. Dhe e mbaj mend kur u bë rikonstruksioni i urës, siç ka qenë e vjetra, që i takonte shekullit XVI”, thotë Ramadani, që shquan vlerat e veçanta arkitektonike të kësaj ure... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

