“Pink Floyd” me ekspozitë retrospektive

1 Shtator 2016 - 14:00

Londër, 1 shtator - Muzeu “The Victoria and Albert Museum” shpreson që të përsërisë suksesin që pati me ekspozitën e David Bowie, me një retrospektivë madhështore për “Pink Floyd”.

E titulluar “The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains”, ekspozita që shënon 50 vjet që kur bendi lansoi singlin e parë, do të përfshijë spektakle dhe incizime të koncerteve të cilat nuk janë parë më herët. Kjo ekspozitë do të shpalosë 350 objekte dhe artefakte, duke përfshirë instrumente dhe vepra arti origjinale. Ekspozita do të hapet në muajin maj të vitit të ardhshëm dhe do të mbyllet në tetor. Muzeu “V&A”, thuhet në shkrimin e BBC, që e transmeton sot “Koha Ditore”, ka premtuar “udhëtim shumë ndijor nëpërmjet botës së jashtëzakonshme të ‘Pink Floyd’, që do të “jetë kronikë e muzikës, vizualeve ikonë dhe vendosjen e bendit prej skenës të nëntokës së Londrës së viteve ’60 deri në ditët e sotme”.

“Pink Floyd” u formua në vitin 1965 nga katër studentë -Syd Barrett, Roger Waters, Rick Wright dhe Nick Mason. Waters, Wright dhe Mason ishin takuar teksa po studionin në “Regent Street Polytechnic”. Barrett u largua tri vite pasi lansuan një album dhe më pas u zëvendësua nga kitaristi David Gilmour. Bendi ka shitur më shumë se 200 milionë albume në mbarë botën – duke përfshirë “The Dark Side Of The Moon” të vitit 1973, i cili qëndroi në top listat e albumeve për më shumë se një dekadë. Bateristi Mason ishte pjesë e një takimi në Muzeun e Londrës, dhe valëviti një derr të plastikës në kulmin e ndërtesës për këtë rast – njëjtë sikur ajo që është mbi “Battersea Power Station” në kopertinën e albumit të vitit 1977 “Animals”. Mason ka thënë se anëtarët e tjerë të bendit janë duke bashkëpunuar për ekspozitën – përkundër faktit se vetëm ai ishte i pranishëm në këtë ngjarje.

“Ka qenë një shkollë e mendimeve për të cilën nuk do të isha aq i emocionuar, por kjo nuk është e vërtetë”, ka thënë ai.

“Gjithmonë do ta shihja si mundësi. Kam menduar se nuk do të kemi material. Kjo doli të jetë tërësisht jokorrekte. Nuk mund të them se sa gjëra nuk mund të zënë vend aty. Duket se ne kemi nga pak prej gjithçkaje. Shkopinjtë e mi të preferuar. Makineri goxha të vjetër që përdorëm për incizime- që tani është zëvendësuar tërësisht nga teknologjia digjitale”, ka thënë Mason.

Hipgnosis, drejtori kreativ i “Pink Floyd”, i cili dizajnoi kopertinën e “The Dark Side of the Moon” dhe “Stufish”, që krijoi setet e bendit, do të bashkëpunojnë në kompletimin e ekspozitës.

“ ‘V&A’ është i vendosur që ekspozita e punës së vendit të shërbejë si në njohjen e imazheve unike vizuale të bendit dhe për muzikën e tyre”, ka thënë drejtori i muzeut, Martin Roth.

“ ‘Pink Floyd’ është një histori mbresëlënëse e dizajnit britanik për krijimin e suksesit. Bashkë me krijimin e muzikës së jashtëzakonshme, për më shumë se pesë dekada ata janë pionierë të unifikimit të melodisë dhe vizionit, qysh prej performancave të fillimit të viteve ’60 me spektakle eksperimentale në koncerte spektakolare në stadiume”, ka shtuar ai. Ekspozita po ashtu do të përfshijë pajisje të performancave në skenë, si dhe instrumente, tekste të shkruara, vizatime arkitektonike dhe posterëve gati halucinativ. Pas lansimit në vitin 2012, ekspozita e David Bowie në “V&A” u bë më e shitura në historinë e muzeut. “The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains” do të hapet me datën trembëdhjetë të muajit maj në vitin që vjen dhe do të mbyllet më datën një të muajit tetor. Biletat që tani janë në shitje.