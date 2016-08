Llugiqi debuton me rolin kryesor të “La Traviata” në qytetin bullgar

1 Shtator 2016 - 09:26

Prishtinë, 1 shtator – Sopranoja kosovare, Besa Llugiqi, do të ngjitet për herë të tretë në skenën e qytetit Stara-Zagora. Por këtë herë me një sfidë të re. Ajo do të debutojë me rol kryesor në operën e njohur “La Traviata”.

Llugiqi do të ngjitet në skenën e teatrit të operës në qytetin bullgar për të interpretuar rolin e Violetta Valery. Në skenë do të ngjitet me tenorin e njohur ukrainas, Mykhailo Malafii, në rolin e Alfredo Germont. E dirigjenti i ri holandez, Sander Teepen – fitues i çmimit të parë në garën ndërkombëtare për dirigjentë të operës në “Blue Danube Conducting Competition 2015” – do të marrë përsipër drejtimin e kësaj opere.

“La Traviata” është operë me tri akte e kompozitorit Guiseppe Verdi dhe libreto të Francesco Maria Piave. Bazohet në “La Dame aux Camélias” (1852), shfaqjen e përshtatur nga romani i Alexandre Dumas.

“Jam e lumtur që do të hap sezonin operistik me rolin e Violetta Valery në operën ‘La Traviata’”, ka thënë Llugiqi, tek ka treguar se me këtë rast do të debutojë në rolin e Violettas (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

