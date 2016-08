Koleksionisti i 100 instrumenteve të moçme

28 Gusht 2016 - 09:23

Tiranasi Ermal Sela kaherë ka qenë i dhënë pas gjërave të vjetra. Ishte rritur i rrethuar nga monedhat e veshmbathjet e moçme. Por para dhjetë vitesh ai i kishte vënë vetes një mision: t’i tubonte instrumentet tradicionale shqiptare.

Tashmë numëron rreth 100 sosh. Disa prej tyre janë të llojeve të ndryshme dhe kjo dëshmon evoluimin e punimit të tyre, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Gjithmonë më kanë tërhequr gjërat e vjetra dhe e kam pasur koleksionin goxha të shtrirë: veshje, monedha orendi e gjëra të tjera. Por jam orientuar vetëm tek instrumentet muzikore”, thotë Sela, që me profesion është trombist.

Një pjesë e këtyre instrumenteve, për shkak se në treg kanë hyrë instrumente të reja, ka dalë jashtë përdorimit. Sela (31) thotë se me mospërdorimin e tyre po zhduken dhe artizanët.

“Normalisht me zhdukjen e artizanëve zhduken edhe instrumentet bashkë me ata që kanë interpretuar me to”, thotë ai... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

