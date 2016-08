Artistët me muzikë elektronike ‘rikthejnë jetën’ në Kalanë e Harilaqit

Prishtinë, 26 gusht – Muzika do të shfrytëzohet si mjet për promovimin e trashëgimisë kulturore të Kosovës.

Bashkë me ushqimin tradicional, muzeun mobil, teleskop e ciceronë do të shënohet ngjarja e titulluar “Visions of Beyond”, shkruan sot “Koha Ditore”.

Më datën 11 të muajit shtator krejt këto aktivitete do të zënë vend në Kalanë e Harilaqit. Komuna e Fushë-Kosovës, Instituti Arkeologjik, Muzeu Kombëtar i Kosovës dhe organizata “Trashëgimia kulturore pa kufij - ChWB” i janë bashkuar iniciativës së organizatës “Hapësirë” për të organizuar këtë ngjarje.

Në kuadër të këtij projekti do të bëhet edhe vendosja e shenjëzimeve përgjatë rrugës magjistrale në rrugën lokale, si dhe tabelave në lokalitet.

“ChWB” është implementuese e kësaj pjese. Janë gjithsej 11 artistë që do të ngjiten në skenën e Kalasë. Gjashtë prej tyre nga Kosova – Trim, Panda, Legoff, Liburn Jupolli, Uran B dhe Iliros - tre nga rajoni – Ger Kacerja nga Shqipëria, Kristijan Molnar nga Serbia dhe Baloski nga Maqedonia - dhe Pisetzky nga Italia e Aera nga Gjermania.

Kjo ngjarje do të karakterizohet me muzikë elektronike. Përveç artistëve të huaj që do t’i japin rëndësi këtij aktiviteti, artisti kosovar Iliros do të bëjë debutimin e tij... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

