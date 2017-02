Arrestohen shefat e policisë së Vlorës dhe Tepelenës, favorizuan mbjelljen e kanabisit

3 Shkurt 2017 - 09:25

Dy oficerë policie kanë rënë në pranga mbrëmjen e kësaj të enjte pasi akuzohen se kanë favorizuar kultivimin e kanabisit, shkruan Shqiptarja.

Shefi i Rendit në Drejtorinë e Policisë së Vlorës, Haki Hasanbegaj dhe oficeri i Policisë në Komisariatin e Tepelenës, Gani Abazi, u arrestuan me urdhër të Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Ata akuzohen se kanë favorizuar kultivimin e lëndëve narkotike si dhe kanë bashkëpunuar me trafikantët në trafikun e drogës.

Ndaj Hasanbegajt ka gjithashtu dyshime se ka dekonspiruar një operacion anti-drogë të Policisë në Vlorë.

Ndërkohë, edhe vetë kryeprokurori Adriatik Llalla u shpreh në një intervistë se kishte dijeni për hetimet që ishin zhvilluar për Hasanbegajn.

Sipas tij, shefi i Rendit në Vlorë ka bashkëpunuar me kultivues dhe trafikues të lëndëve narkotike dhe pas një hetimi të thellë është bërë i mundur arrestimi i tij.

Ai dyshohet se ka ofruar mbështetje për kultivuesit e drogës me qëllim ndarjen e fitimit, në masë 20-40%.

Gani Hysenbegaj bëhet i pari zyrtar i lartë nga radhët e Policisë së Shtetit që vihet në pranga me akuzën e favorizimit të kultivimit të kanabisit dhe trafikut të lëndëve narkotike.

Kush është shefi i Rendit në Vlorë, Haki Hasanbegaj?

Haki Hasanbegaj ka shërbyer në Policinë e Shtetit si shef i Postës Policore në Orikum.

Hasanbegaj u rikthye në Polici 5 vite më parë. Në vitin 2014 ai ka mbajtur detyrën e shefit të Komisariatit të Mallakastrës, ndërsa në 2015 ka qenë Shef i Komisariatit të Tepelenës.

Haki Hysenbegaj u arrestua mbrëmjen e kësaj të enjte me akuzën e dekonspirimit të një operacioni antidrogë të Policisë në Vlorë dhe favorizim të kultivimit të lëndëve narkotike.

Në pranga edhe efektivi i Tepelenës

Pas arrestimit të shefit të Rendit të Vlorës, në pranga ka rënë edhe oficeri i Policisë në Komisariatin e Tepelenës, Gani Abazi.

Ai është me detyrë shef i Specialistëve të zonave në Komisariatin e Policisë Tepelenë.

Arrestimi i Abazit është bërë me të njëjtin urdhër të Gjykatës së Krimeve të Rënda që çoi në arrestimin e Hasanbegajt.

Të dy dyshohen se kanë favorizuar kultivimin e lëndëve narkotike në zonën e Tepelenës dhe Lumit të Vlorës.