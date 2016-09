Tre të vdekur në 3 aksidente pasditen e së hënës

19 Shtator 2016 - 18:20

Tre persona humbën jetën në tri aksidente të ndryshme që ndodhën në Kavajë, Fier dhe Përrenjas. Mëngjesin e së hënës në rrugën nacionale të Kavajës humbi jetën një banor i zonës që po kalonte në mes të rrugës.

Ai u godit nga një mjet që më pas u largua me shpejtësi. Policia nisi menjëherë kërkimin.

Aksidenti i dytë u regjistrua në hyrje të Përrenjasit ku mjeti me targa të Tiranës drejtuar nga një femër u përplas me një tjetër mjet me targa të Korçës. Për pasojë humbi jetën Astrit Balla, i cili udhëtonte me bashkëshorten që ishte edhe drejtuesja e mjetit, raporton TopChannel.

Në këtë aksident u plagosën edhe tre persona të tjerë të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Përplasja e automjeteve ndodhi për shkak të një parakalimi të gabuar, ndërkohë që policia sqaron se viktima nuk kishte vendosur rripin e sigurimit.

Të tre personat e tjerë të cilët kanë marrë dëmtime të lehta kanë qenë të pajisur me rrip sigurimi që i kanë shpëtuar atyre jetën. Rreth orës 16 e 30 minuta u regjistrua në Fier një tjetër aksident i rëndë.