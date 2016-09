Policia tregon në shifra për konfiskimet e armëve ilegale në Kosovë

19 Shtator 2016 - 17:37

Policia e Kosovës ka bërë një përmbledhje të aksioneve të ndërmarra në konfiskimin e armëve ilegale në Kosovë në periudhën kohore 2014/15 dhe këtë periudhë të vitit 2016.

PK thotë se vazhdimisht ka punuar në luftimin e dukurive negative dhe krijimin e një sigurie të qëndrueshme për të gjithë qytetarët e vendit, qoftë përmes planeve operacionale policore apo edhe përmes fushatave të ndryshme vetëdijesimi, e në këtë kontekst edhe reduktimin, zvogëlimin e armëve ilegale që mund të jenë si një rrezik potencial për rendin dhe sigurinë e përgjithshme.

Sipas Policisë, të gjitha rastet e armëmbajtjeve pa leje, apo përdorimit të kundërligjshëm të tyre, trajtohen në konsultim me prokuroret përkatës dhe pas kompletimit dërgohen në organe përkatëse të drejtësisë ku edhe merren vendimet qe parashihen me kod penal për vepra të caktuara.

“Rastet e armëmbajtjeve pa leje kryesisht hetohen me kryes të njohur dhe në çdo rast pas kompletimit të lëndës materializohet me fakte dhe dëshmi në konsultim me prokurorin në raste të caktuara armët të cilat dyshohen se janë përdorur në ndonjë vepër penale ato dërgohen për ekzaminim balistik dhe vazhdohet me procedura tjera deri në procesin përfundimtar kur merret vendimi për shkatërrimin e tyre në mënyrë të kontrolluar siç parashihet me procedura ligjore”, thotë Policia e Kosovës në një njoftim për media.

Sa i përket procesit të shkatërrimit të armëve ilegale të konfiskuara, Policia thotë se aksioni kryesisht realizohet në mënyrë të kontrolluar, konform procedurave ligjore të përcjella prej vendimeve gjyqësore dhe atë duke u bazuar edhe në strategjinë e Kosovës për Kontrollin e Armëve dhe planit të veprimit.

Policia në fund thotë se është e përkushtuar në ndërmarrjen e veprimeve konkrete rigoroze ndaj të gjithë atyre që bien ndesh me procedurat e parapara ligjore dhe cenojnë sigurinë e qytetarëve tanë, qoftë përmes mbajtjes së paligjshme, por edhe përdorimit të paligjshëm të armëve dhe municioneve të ndryshme.

Në vijim ju sjellim disa statistika të konfiskimit të armeve dhe municioneve gjatë viteve 2014/2015 dhe janar-shtator 2016, në përpjekjet e Policisë së Kosovës për parandalim dhe veprim lidhur me këtë çështje.

Më 2014 - Armë të konfiskuara – 1318 / Municion i konfiskuar - 37211

Më 2015 – Armë të konfiskuara – 1180 / Municion i konfiskuar – 24119

Nga 01.01.2016 deri 01/09/2016 - Armë të konfiskuara – 845/ Municion i konfiskuar – rreth 10500

