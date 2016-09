Prizren, paraburgim shtetasit të Shqipërisë për 45 gramë drogë

19 Shtator 2016 - 15:51

Gjykata Themelore e Prizrenit e ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Prizrenit, duke i caktuar masën e paraburgimit prej një muaji të pandehurit nga fshati Reç i Ri – Velipojë, Shqipëri, me iniciale D.Gj.

I pandehuri, sipas Gjykatës, dyshohet për shkelje të Kodit Penal, sepse me datën 18.09.2016, duke e kaluar kufirin ndërshtetëror Shqipëri – Kosovë, në pikën kufitare në fshatin Vërmicë me automjetin “Mercedes”, gjatë kontrollit të automjetit nga Policia Kufitare-Vërmicë, konkretisht në brendësi të motorit ka fshehur një pako me narkotik që dyshohet të jetë i llojit marihuanë në peshë rreth 45.70 gr e cila ka qenë e mbështjell me një pako e gatshme për shitje.

“Me këtë veprim, i pandehuri me iniciale D.Gj. dyshohet se ka kryer veprën penale ‘blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge’”, thuhet në njoftimin e Gjykatës Themelore të Prizrenit.

