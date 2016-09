Arrestohen dy persona të dyshuar për prostitucion – identifikohet një viktimë

13 Shtator 2016 - 15:06

Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore, ka realizuar një operacion policor, i cili ka rezultuar me arrestimin e dy personave të dyshuar për trafikim me njerëz si dhe ka identifikuar një viktimë të trafikimit.

Hetuesit policorë nga DHTQNJ, në bashkëpunim me stacionin policor të Malishevës, me datën 11 shtator 2016 fillimisht kanë bërë arrestimin e një personi të dyshuar për veprën penale trafikim me njerëz, kurse pas zhvillimeve të reja hetimore hetuesit policorë kanë arritur që të identifikojnë dhe të arrestojnë edhe një të dyshuar tjetër.

Sipas PK-së, këta dy persona janë arrestuar nën dyshimin e bazuar se kanë kryer veprën penale “trafikim me njerëz neni 171 dhe shërbime seksuale të viktimës së trafikimit neni 231”.

Personat e arrestuar në këtë rast janë: S. M., lindur më 1962, m/sh/k dhe A. K., lindur më 1999, m/sh/k.

“I dyshuari i parë, me qëllim të përfitimit material e ka detyruar viktimën të kryente shërbime seksuale me pagesë, kurse i dyshuari i dytë dyshohet se ka kryer veprën penale ‘trafikim me njerëz dhe shërbime seksuale të viktimës së trafikimit’”, njofton Policia e Kosovës.

Për rastin në fjalë është njoftuar mbrojtësi i viktimave dhe në prezencë të tij është intervistuar viktima, e cila më pastaj është trajtuar sipas procedurave standarde për ndihmë dhe mbrojtje të viktimave.

Me vendim të prokurorit të Prokurorisë Themelore i dyshuari i parë ndalohet për 48 orë ndërsa i dyshuari i dytë ndalohet për 24 orë.

