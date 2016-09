Në zonën e Shkodrës asgjësohen 11308 rrënjë kanabis

12 Shtator 2016 - 11:20

Policia e Shkodrës ka vijuar operacionin antikanabis, duke asgjësuar 11 308 rrënjë kanabis sativa, që ishin mbjellë në 62 parcela. Policia ka shpallur në kërkim 3 shtetas të dyshuar si kultivues të drogës.

Me ndihmën e Komisariatit të Policisë Shkodër dhe Vau Dejës në bashkëpunim me DVP Shkodër dhe Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë Shkodër operacioni u zhvillua në territorin e njësive administrative Pult, Shllak e Temal.

Policia sqaron se si rezultat i kontrollit të ushtruar në datë 11.09.2016 u arrit që në Pult të Shkodrës u gjetën dhe u asgjësuan me anë të djegies 36 parcela me një numër prej 8777 bimë narkotike të dyshuara të llojit cannabis – sattiva u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një armë zjarri (mitroloz) model-56 dhe një kuti me 18 fishekë model-56

Nga verifikimet hetimore, u shpallën në kërkim 3 shtetas të dyshuar si kultivues të këtyre bimëve, konkretisht.

N.M, 56 vjeç, banues në fshatin Bruçaj, Pult

Gj.K, 40 vjeç, banues në fshatin Bruçaj, Pult

Rr.K, 56 vjeç, banues në fshatin Bruçaj, Pult

Gjithashtu në Shllak e Temal të Vau Dejës u gjetën dhe u asgjësuan me anë të djegies 26 parcela me një numër prej 2531 bimë të dyshuara narkotike të llojit cannabis – sattiva me gjatësi nga 1.7 m deri në 2.5 m të mbjella në toka publike dhe në një terren të thyer malor

Nga shërbimet e DVP Shkodër vijon puna me intensitet dhe angazhim maksimal në terren me qëllim zbulimin dhe asgjësimin e sipërfaqeve të dyshuara me bimë narkotike dhe identifikimin dhe vënien para përgjegjesisë penale të të gjithë autorëve të këtij aktiviteti kriminal.

Materialet proçeduriale i’u referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprat penale “Kultivim të bimëve narkotike” dhe “Prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionit” parashikuar nga nenet 284 e 278 të Kodit Penal.