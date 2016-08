Arrestohen 3 autorët e grabitjes së bankës në ish-Bllokun e Tiranës

1 Shtator 2016 - 01:53

Policia e Tiranës ka arrestuar autorët e grabitjes spektakolare të një banke të nivelit të dytë në qendër të ish-Bllokut disa javë më parë.

Ervin Hodaj, drejtori i policisë së Tiranës në një konferencë për shtyp bëri me dije se, pas një pune operative, mbrëmë rreth orës 17:30, në kuadër të operacionit të koduar ‘Depërtimi’ janë arrestuar autorët e dyshuar të grabitjes së rreth 200 milionë lekëve në bankën BKT, në ish-Bllok, më 8 gusht të sivjetshëm.

Personat e vënë në pranga janë Roland Liti (Zekaj) 37 vjeç lindur dhe banues ne Tirane, me arsim 8 vjeçar, i denuar me pare per vjedhje; Alan Babamato, 23 vjeç lindur ne Fier dhe banues ne Tirane, me arsim te larte, i padënuar; Robert Kulla, 35 vjeç lindur dhe banues ne Tirane, me arsim 8 vjeçar, i dënuar më parë për rrëmbim mbajtje peng personi, armëmbajtje pa leje. Ky i fundit mësohet se është djali i Nehat Kullës, i cili është dënuar për vrasje.

Hodaj bëri me dije se gjatë kontrollit të ushtruar në banesat e të arrestuarve u gjetën dhe sekuestruan një automjet ‘Benz’, një ‘Opel Corsa’, një shumë prej 16.730 dollarë amerikanë; një shumë prej 10.480 euro; 2,625.000 lekë të vjetra shqiptarë; karta sim dhe aparate celulare; një sasi fishekësh arme gjahu si dhe sende të tjera që shërbejnë për hapje dyersh, brava, çelësa të ndryshëm

Po punohet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje.

Në përfundim janë kryer veprimet procedurale dhe materialet do t’i dërgohen Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë për veprën penale te ”vjedhjes se bankave dhe arkave te kursimit”, kryer ne bashkëpunim.