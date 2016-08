Aktakuzë kundër Lutfi Hazirit për dallavere me parkingje në Gjilan

30 Gusht 2016 - 13:56

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore të Gjilanit, kundër të pandehurit, kryetarit të Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, për shkak se ka kryer veprën penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritet zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 2 nënparagrafin 2.2 dhe 2.4 të KPK-së.

Sipas aktakuzës, Haziri, duke shfrytëzuar autoritetin zyrtar të kryetarit të Komunës, i ka tejkaluar kompetencat e tij me qëllim që për vete ose për persona tjerë të përfitoj çfarëdo dobie, duke ua shkelur të drejtat e pjesëmarrësve tjerë në ankand publik.

“I pandehuri më 13 qershor të vitit 2014, ka marrë vendim për shpalljen publike për dhënien me qira të parkingjeve brenda qytetit të Gjilanit. Ndërkaq, më 1 gusht të vitit 2014, lidhur me këtë ankand publik, ka nënshkruar kontratën në mes të Komunës së Gjilanit, të cilën e ka përfaqësuar, dhe përfaqësuesit - pronarit të NTP “S.O. BEZI ” F.H. Pas një muaji jo të plotë, përfaqësuesi i kompanisë NTP “ SO. BEZI”, ka bërë kërkesë për ndryshimin e kontratës, ku ka kërkuar që të reduktohet kontrata duke i hequr disa parkingje që nuk kanë sjell fitime të mira”, thuhet mes tjerash në njoftimin e Prokurorisë.

Ndërkaq, thuhet se me datën 9 tetor 2014, duke mos i respektuar dispozitat e neneve 4 dhe 5 të Ligjit për dhënie në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës, i pandehuri ka nënshkruar Aneks Kontratën me numër 630 në mes të Komunës së Gjilanit dhe përfaqësuesit - pronarit të NTP “ SO. BEZI” F.H.

“Me këtë aneks kontratë Komuna e Gjilanit është dëmtuar në vlerë prej 168.000,00 euro, (për çdo vit nga 33.600,oo euro), pasi që kontrata është e nënshkruar për 5 vjet. Kjo rrjedh pasi që me kontratën e parë biznesi “S.O Bezi” ka qenë i obliguar që në emër të qirasë të paguaj vlerën vjetore prej 54.120,00 euro, ndërsa, me aneks kontratën është zvogëluar obligimi për biznesin e lartcekur kështu që tani është i obliguar që të paguaj çmimin prej 20.520,00 euro”, thekson Prokuroria.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Lutfi Haziri, me këto veprime ka kryer veprën penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritet zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 2 nënparagrafin 2.2 dhe 2.4 të KPK-së.

Prokurori e rastit nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka kërkuar nga Gjykata që i akuzuari të shpallet fajtor për kryerjen e veprës penale dhe të dënohen sipas ligjit.

