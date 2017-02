Dua Lipa udhëheq top listën e Shazam në Britani

15 Shkurt 2017 - 19:18

Këngëtarja shqiptare Dua Lipa vazhdon të shënojë suksese me këngët e saj.

Ajo udhëheq top listën për këtë javë në Shazam të Britanisë së Madhe me këngën e saj “Be The One”, që është kërkuar mbi 4.2 milionë herë, transmeton Koha.net.

Dua Lipa ka lënë prapa edhe Jax Jones që në bashkëpunim me RAYE janë në vendin e dytë me “You Don’t Know Me”, kurse vendi i tretë është Ed Sheeran me “Shape of You”.

Dhe përveç kësaj, ajo me këngën “Scared To Be Lonely” që është bashkëpunimi i saj më i fundit, me Martin Garrix është në vendin e pestë.

