Biggie përball 2Pac në trailerin e ri të "All Eyez On Me" [video]

10 Shkurt 2017 - 21:57

Në trailerin më të ri të filmit biografik të reperit Tupac "All Eyez on Me" është shfaqur edhe legjenda tjetër e repit The Notorious B.I.G.

Jamal “Gravy” Woolard luan në rolin e The Notorious B.I.G, kurse shihet duke biseduar me Demetrius Shipp Jr. i cili ka rolin e Tupac Shakur, shkruan Hiphopdx. Ata shfaqen në një moment të rëndësishëm në film, para se marrëdhënia e tyre të përkeqësohet në syrin e publikut.

Kurse një performancë pasionante jep edhe ylli it " The Walking Dead", Danai Gurira që personifikon Afeni Shakurin (nëna e Tupacut), dhe në një moment ajo shihet duke i bërtitur birit të saj për rrezikun që i kanoset nga bizensi i muzikës, në të cilin ai ishte aq i involvuar.

"All Eyez on Me" me regji të Benny Boom do të shfaqet për herë të parë të premten, më 16 qershor 2017.

