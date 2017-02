Bebe Rexha pjesë e koncertit kundër ndalimit të imigrimit më 3 prill

10 Shkurt 2017 - 09:32

Politikat e Donald Trumpit, e sidomos nënshkrimi i aktit mbi imigrimin i cili ndalon hyrjen e qytetarëve të 7 shteteve myslimane në Shtete e Bashkuar të Amerikës ka qenë temë edhe e yjeve botërore shqiptarë, ku kësaj radhe ka reaguar edhe këngëtarja 27 vjeçare Bebe Rexha, shkruan KultPlus.

Bebe Rexha do të jetë pjesë e koncertit “Mirë se vini”, i cili do të mbahet me 3 prill në Los Angeles dhe është si kundër përgjigje ndaj ndalesave të imigrimit. Këngëtarja pjesëmarrjen e ka bërë të ditur përmes rrjeteve sociale gjersa ka shtuar së është e nderuar që do të jetë pjesë e këtij koncerti.

Të gjitha të ardhurat nga ky koncert do të shkojnë për organizatën jo-qeveritare “American Civil Liberties Union”, misioni i të cilës është që të mbrojë dhe të garantojë respektimin e të drejtave të njerëzve në Amerikë.

Pjesë e këtij koncerti përveç Bebe Rexhës do të jetë edhe Camila Cabello, Daya, Halsey, Imagine Dragons, Incubus, Machine Gun Kelly, Macklemore, Miguel, Mija, Skrillex, Tinashe dhe Zedd.