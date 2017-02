Çfarë do të bëhej Bebe Rexha nëse jo këngëtare

6 Shkurt 2017 - 16:20

Këngëtarja e njohur shqiptare që po shijon famë botërore Bebe Rexha ka thënë se nëse nuk do të ishte këngëtare do të bëhej kuzhiniere.

Në një video-live në rrjetin social Facebook, Rexha ka thënë se është shumë e dhënë pas ushqimit dhe gatimit.

“Nëse nuk do të bëhesha këngëtare do të bëhesha me siguri kuzhiniere. Më pëlqen shumë ushqimi dhe do të doja të gatuaja. Me siguri do të hapja një restorant timin”, ka thënë ajo, duke shtuar se pica është ushqimi i preferuar i saj.

“I Got You” është videoklipi i saj i fundit i publikuar muajin e shkuar. Për një muaj kjo këngë ka grumbulluar më shumë se 53 milionë klikime.

