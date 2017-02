Dua Lipa pjesë e festivalit Summer Sonic në Japoni

6 Shkurt 2017 - 12:36

Këngëtarja Dua Lipa do të performojë në festivalin Summer Sonic në Japoni këtë vit, ku do të jenë pjesëmarrës edhe këngëtarë të tjerë të njohur. Festivali do të zgjasë dy ditë dhe do të mbahet me 19 dhe 20 gusht.

Festivali Summer Sonic është një festival i cili mbahet çdo vit dhe zgjatë dy ose tri ditë dhe mbahet në të njëjtën kohë në Osaka dhe Chiba, shkruan KultPlus. Këngëtarët të cilët performojnë ditën e parë në Osaka vazhdojnë ditën e dytë në Chiba dhe anasjelltas. Festivali përmban këngëtarë dhe grupe muzikore nga Japonia por edhe internacional.

Këtë vit së bashku me Dua Lipën do të performojnë edhe Calvin Harris, 5 Second Of Summer, Charli XCX, Justice, Kesha, Liam Gallagher, Phonix, Royal Blood, Sum 41, circa Waves, Declan Mickenna, G-Eazy, Good Charlotte, High Tyde, Kungs, New Found Glory Pennywise, Piko Taro, Zarasson...