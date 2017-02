The Weeknd me “Starboy” sërish albumi më i shitur

5 Shkurt 2017 - 10:10

“Starboy” i The Weeknd përsëri është albumi më i shitur në botë edhe pas javës së pestë, raporton World Music Awards.

Me albumin e ri The Weeknd vazhdon të jetë më i shituri në botë me101 mijë kopje, transmeton Koha.net.

Pas tij vjen albumi debutues nga E-girls që ka lansuar “E.G. Crazy”, me 95 mijë, kurse top treshen e përmbyll kolona zanore e La La Land me 76 mijë.

Kjo është top lista e albumeve më të shitura në javën e pestë sipas World Music Awards:

1. Starboy - The Weeknd ft. Daft Punk - 101.000 - 1.199.000

2. E.G.Crazy - E-girls - 95.000 (1st week)

3. La La Land - Kolona zanore - 76,000 - 237,000

4. 24k Magic - Bruno Mars - 73.000 - 1.484.000

5. Ambitions - ONE OK ROCK - 68.000 - 383.000

6. I See You - The xx - 64.000 - 205.000

7. Salas - Inaba - 60.000

8. The Search For Everything - John Mayer - 55.000

9. Moana - Kolona zanore - 50.000 - 402.000

10. Blue & Lonesome - The Rolling Stones - 47.000 / 1.578.000

