Beyonce konfirmon shtatzëninë

1 Shkurt 2017 - 20:07

Ikona e muzikës Beyonce ka konfirmuar lajmin se është shtatzënë për herë të dytë – këtë herë në pritje të binjakëve.

Këngëtarja 35-vjeçare lajmin e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social Instagram.

"Do të donim të ndanim me ju dashurinë dhe gëzimin tonë. Jemi bekuar dy herë. Jemi shumë mirënjohës që familjes sonë do t'i shtohen dy anëtarë, dhe ju falēnderojmë për urimet tuaja - The Carters " ka qenë mbishkrimi i këngëtares përkrah fotos së publikuar, transmeton Koha.net.

Krijuesja e hitit “Lemonade” ka edhe një vajzë Blue Ivy me burrin e saj Jay Z.

