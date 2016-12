Britmat e Tom Cruise bëhen zile telefoni [video]

23 Dhjetor 2016 - 16:19

Fal ngarkimit gabim të trilerit të filmit “The Mummy” nga kompania filmike IMAX me një video zë. Krejt papritur del zëri i Cruiset, për t’u shndërruar në zile telefoni, transmeton Koha.net.

Trailerit të këtij filmi, i cili pritet të shfaqet në fillim të vitit 2017 i “Universal Pictures” që është bërë për shfaqje në kinematë IMAX i është harruar një detaj i rëndësishëm - efektet e zërit. Klipi u ngarkua, pa disa nga gjurmët e tij të audios dhe aty ishin të përfshira vetëm britmat nga Cruise dhe ylli tjetër i filmit Annabelle Wallis, shkruan BBC.

William Wilkinson, fotograf dhe video editor tani dëgjon britmat e Cruise duke rënë nga ndërtesa çdo herë kur telefoni i tij cingëron. Ai në profilin e tij në Twitter ka postuar një fotografi ku tregon se ai tashme si zile të telefonit ka britmat e Cruise në këtë film.

New Tom Cruise ringtone thanks to the dialog-only Mummy IMAX trailer. pic.twitter.com/RAMNOuppwj