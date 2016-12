Martohet Carlos Tevez

22 Dhjetor 2016 - 20:11

Ylli i Argjentinës, Carlos Tevez, është martuar të enjten me të dashurën e tij Vanessa Mansilla në një ceremoni të mbajtur në San Isidro, afër kryeqytetit të Argjentinës Buenos Aires.

Futbollisti u fotografua në kostum të kaltër në ceremoninë e martesës me të dashurën e kamotshme.

32-vjeçari është bashkë me Vanessan që kur ishte 13-vjeçar dhe gjatë gjithë karrierës ishin baskë.

Tevez dhe gruaja e tij do të festojnë martesën për katër ditë me 260 mysafirë, para se të largohet drejt Kinës ku do të transferohet te Shanghai Shenua nga Boca Juniors, me ç’rast do të bëhet futbollisti më i shtrenjtë në botë me pagë rreth 600 mijë funte në javë.

