10 ‘coverët’ më të mirë të vitit 2016 [video]

20 Dhjetor 2016 - 20:36

Viti 2016 kishte shumë këngë të mrekullueshme të realizuara nga emrat më të njohur të skenës muzikore, duke mos lënë pas as ata që sapo i janë futur këtij tregu.

Revista amerikane Billboard ka zgjedhur 10 ‘coverët’ më të mirë të vitit 2016.

Listën e Top 10-shes e kryeson coveri i kengës “Closer” i kënduar nga BoyceAvenueandSarahHyland. The Chainsmokers dhe Halsey thyen rekorde klikimesh me këtë këngë, ndërsa edhe coveri i saj si duket është pëlqyer shumë.

Pasi që incizuan coverin e “Queen”, Brendon Urie dhe grupi i tij arritën që të incizojnë versionin e tyre të këngës “BohemianRhapsody”. Coveri i tyre renditet si i dyti në listën e coverave më të mirë.

Një ndër coverat më të panjohur të këtij viti është ai i këngës In Bloom nga Nirvana. Rokeri Simpson ka kthyer hitin e vitit 1992, në një version më argëtues, duke bërë që të tingëllojë sikurse versioni origjinal.

Coveri i katërt më i mirë i vitit që po lëmë pas është ai i realizuar nga grupi Childish Gambino për këngën “ So IntoYou”.

Coveri i këngës “Same Old Mistakes” nga Tame Impala është renditur i pesti në top dhjetëshen e Billboard.



I preferuari i Simone Cowell në “Britain`s Got Talent”, CalumScott renditet i gjashti me coverin e këngës Dancing on My Own.

Coveri i këngës së Kanye West “Ultra light Beam” i sjellë në një version më ndryshe nga Local Natives dhe ai i Daddy Lessons së Beyonces i sjellë nga DixieChick, janë renditur në vendin e shtatë dhe të tetë.

Listën e 10 coverave më të mirë për vitin 2016 e përmbyll balada e Grupit 1975 “Somebody Else” në stil të VÉRITÉ dhe coveri i këngës së Drake “Fake Love” kënduar nga këngëtari i talentuar kanadez Shawn Mendes.

