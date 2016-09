“Miss shqiptarja në botë” mbahet në Zvicër

6 Shtator 2016 - 21:41

Eventi më i madh i bukurisë në botën shqiptare, “Miss shqiptarja në botë”, do të mbahet në Zvicër.

Diskoteka më e njohur shqiptare në Zvicër, “Rinora 4”, do të jetë vendi ku vajzat më të bukura shqiptare nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora do të garojnë për kurorën e më të bukurës shqiptare në botë.

Ky do të jetë një projekt i ri, i udhëhequr nga agjencia e njohur e modës dhe spektakleve të bukurisë, “Gecjan Fashion Group”, njofton albinfo.ch.

Konkursi për të marrë pjesë në këtë spektakël të bukurisë do të hapet më 7 shtator.

Ndonëse ende nuk është bërë e ditur nata finale, megjithatë çmimet janë shumë të favorshme.

Në këtë spektakël do të ndahen mbi 22 mijë euro shpërblime dhe dhurata, ku 10 mijë euro do të ndahen për vajzat që do të fitojnë ndonjë nga çmimet e këtij spektakli.

Producenti i këtij manifestimi, Ilir Geci, ka thënë se të gjitha fotografitë e garueseve do të publikohen në faqen “Ilir Geci Gecjan Fashion Group”, ndërsa vajza që do të marrë më së shumti pëlqime do të shpallet edhe fituese e çmimit “Miss Interneti”, ku do të shpërblehet me 1500 euro.