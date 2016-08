Këngëtarja nga Kosova në top-listën e MTV-së [video]

26 Gusht 2016 - 22:47

Menjëherë pas debutimit me këngën “Shot Caller”, këngëtarja Dafina Kastrati, goditi në tregun ndërkombëtar të muzikës.

Këngëtarja me prejardhje shqiptare, por e rritur në Gjermani, ka mahnitur adhuruesit e muzikës me zërin e saj karakteristik, duke mos lënë anash as videoklipin me një koreografi të përsosur.

Kënga menjëherë pati një sukses të madh edhe në mediat ndërkombëtare. Madje, ajo është duke u shfaqur edhe në televizionin më të njohur të muzikës MTV, raporton emisioni “Express” në KTV.

