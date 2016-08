Dua Lipa prezanton ballinën e albumit të parë

24 Gusht 2016 - 13:22

Këngëtarja Dua Lipa ka prezantuar ballinën e albumit të saj të parë.

Në një intervistë për KTV-në Lipa javë më parë ka thënë se albumi do të lansohet në shkurt të vitit 2017.

Krijuesja e hitit “Hotter than hell” gjithashtu ka bërë të ditur se të premten do të publikojë këngën e re “Blow your Mind”.

“Jam shumë e ngazëllyer që po ndaj me ju ballinën e albumit tim dhe ju falënderoj që keni qenë të durueshëm me mua dhe që më keni mbështetur. Arsyeja pse e kam titulluar me emrin tim është se ky album jam unë. Prezanton atë që jam si person dhe si një artiste”, ka shkruar ajo në prezantimin e ballinës së albumit.

