Lajiq: Habitem nëse ekstradohet Haradinaj, Serbia s’duhet të heqë dorë nga fletë arrestet

8 Shkurt 2017 - 22:03

Nënkryetari i Qeverisë së Serbisë Rasim Lajiq ka thënë se do të habitej sikur Gjykata franceze të vendoste që Serbisë t’i ekstradohet ish - komandanti i UÇK-së Ramush Haradinaj, transmeton koha.net.

"Sinqerisht do të habitesha sikur gjykata t ekstradonte Haradinajn marrë para sysh praktikën e deritashme, përvojën dhe politizimin gjithë këtij rasti. Sikur të vendosej më shumë me argumente juridike e jo me ato politike, me siguri se vendimi do të ishte ndryshe", citon rt vojvodina të ketë thënë Lajiq.

Ai ka thënë se nëse gjyqi vendos ta lëshojë në liri Haradinajn, Serbia nuk duhet të heqë dorë nga fletë arrestet dhe nga ndjekja e politikanëve kosovarë për krime lufte.

Nesër në Gjykatën e Apelit merret vendimi për kërkesën e Serbisë për ekstradim të Ramush Haradinajt.

