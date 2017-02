“Është pandershme që në pako me AKS-në dhe Demarkacionin të futet Ushtria e Kosovës” [video]

8 Shkurt 2017 - 19:11

Insistimit të njëjtë të zyrtarëve të lartë shtetërorë për të çuar përpara asociacionin dhe demarkacionin edhe opozita po i përgjigjet me të njëjtën mënyrë, raporton KTV.

Treshja e liderëve shtetërorë u takua një ditë më herët dhe ata diskutuan për jetësimin e këtyre dy marrëveshjeve dhe krijimin e Ushtrisë së Kosovës.

Nënkryetari i Vetëvendosjes, Driton Çaushi, thotë se këta tre personifikues të keqqeverisjes gjithmonë bëhen bashkë për t’i bërë favore Serbisë, duke shpërfaqur nënshkrimin ndaj tyre.

Pal Lekaj i AAK-së mendon se kjo veç do ta destabilizojë edhe më shumë situatën, tensionet do të rriten dhe populli do ta thotë fjalën e fundit.

Analisti Imer Mushkolaj e quan të pandershme tentimin që në një pako me Asociacionin dhe Demarkacionin ta fusin edhe Ushtrinë e Kosovës.

Në takimin e fundit, liderët shtetërorë janë pajtuar që të vazhdohet me themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, të përmbyllet demarkacioni me Malin e Zi dhe të punohet për transformimin e FSK-së në ushtri të Kosovës.



