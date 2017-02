Cilat vende mbeten pa rrymë të premten e të shtunën

8 Shkurt 2017 - 17:18

Përmes një kumtese KEDS njofton se të premten e të shtunën, më 10 e 11 shkurt, pa rrymë do të mbeten disa vende.

Vendet që nuk do të kenë rrymë, transmeton Koha.net, janë:

Më 10.02.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Beci (Kodi:80080010) prej orës 08:00 deri në orën 11:00 dhe prej orës 14:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, rr.Mark Malota (6 konsumatorë), Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq. " Art Konstruksion" Agim Binak Dedaj, 6BA N.P. '' Aeroporti i Gjakovës " SH.A., Gurëthyes Separacioni i Rërës Nezhdet Rogova, Palestra e sportive, “ Zhdrell " Besnik Malota, Pompa Marash Petroll, Tekniku SH.P.K Qemajl Lluka.

Më 10.02.2017 , në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Loxha (51000008) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Loxha Qerhane, Loxha3, Loxha2, Graboc, Loxha1, Loxha e reja,Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci I Ulët, Raushiq xhamija, Raushiqi ri, Raushiq, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Strellci Ulët, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj dhe Raushiq Kulla.

Më 11.02.2017në NS 35/10 kV Ferizaj II do të shkyçet:

• Dalja 10 kV KosovaPetrolli(Kodi:40041003) prej orës 09:00 deri 09:15 dhe 15:50 deri 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Talinovci I Jerlive, Lagja Ganimete Tërbeshi, rruga e Reçakut, Prelezi I Jervive, Prelezi Muhaxherëve, Magjistralja Prishtinë-Ferizaj deri në Prelez.

Më 10.02.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Runiku (74000005) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Runiku, Qubreli, Qitaku, Banja, Surigana, Pemishtja, Lesina, Radisheva, një pjesë e Klinës dhe Vitaku.

