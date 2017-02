Tahiri: Dialogu me Serbinë në fazën përfundimtare

8 Shkurt 2017 - 14:22

Ministrja për Dialog, Edita Tahiri në raportimin e saj para Komisionit për Punë të Jasthme, ka thënë se dialogu me Serbinë tani do të hyjë në fazën përfundimtare.

"Në fazën finale janë disa tema që do të diskutohen;njohja reciproke, demarkacioni Kosovë-Serbi, reparacioni luftës, të pagjeturit, pensionet, kompenzimet për vrasje, dëmshpërblimet e dëmeve të luftës”, ka thënë Tahiri.

Ministrja ka thënë se kanë mbetur pa u zbatuar edhe disa marrëveshje me Serbinë. Marrëveshja për drejtësinë, energji dhe Asociacionin.

“Asociacioni do të shoqërohet me shuarjen e strukturave paralele në veri Asociacioni do të jetë në pajtim më ligjet e Kosovës dhe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive”, ka shtuar ajo.

Sipas saj dialogu Kosovë Serbi i ka mundësuar Kosovës në proceset integruese. Si sukses të shtetit të Kosovës e ka konsideruar ndalimin e hyrjes së trenit, rrënimin e murit në veri. Sipas saj kjo është arritur përmes dialogut.

