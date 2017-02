Mustafa kundër idesë për këmbimin territoreve me Serbinë

7 Shkurt 2017 - 20:47

Kryeministri Isa Mustafa në KTV, për emisionin “Rubikon” është shprehur kundër idesë së akademik Rexhep Qosja për këmbimin e territoreve Kosovë – Serbi.

Ai shtoi se këtë ide e ka pasur edhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Serbisë si dhe babai i kombit serb Dobrica Qosiq.

Në vërejtjen se këtë ide e ka shfaqur edhe nënkryetari i LKD-së Lutfi Haziri, Mustafa tha se as LDK dhe as Qeveria s’e kanë në plan e në program këmbimin e territoreve as me Serbinë dhe as me askënd.

“Është projekt i rrezikshëm”, tha ai.

“Nuk besoj që do t’i bënte mirë vendit kjo. Humbim një pjesë të rëndësishme të territorit tonë dhe nuk fitojmë asgjë”, ka përfunduar ai.

