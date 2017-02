Si do të jetë projekti i ri për sheshin në Mitrovicën Veriore [video]

7 Shkurt 2017 - 19:01

Dy ditë pasi u rrënua muri ilegal, ka nisur të ndërtohet projekti i ri për ndërtimin e sheshit "Mbreti Petër", raporton KTV.

Fillimisht u largua muri që ishte i rrënuar.

Matjet se ku do të fillojë ky shesh i ka bërë Ministria e Mjedisit.

Struktura e re prej betoni do të ndërtohet 2 metra larg nga muri i rrënuar. Në këtë pjesë ku është bërë shenjëzimi, do të ndërtohet një strukturë e re betonike 70 cm.

Ky projekt do të ketë edhe shteg për këmbësorë, për çiklistë dhe struktura ulëse.

Ndërkohë, qytetarët shqiptarë dhe serbë e mirëpresin ndërtimin e këtij projekti. Punimet nga afër i ka parë edhe kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq.

Ai tha se nuk do të ketë më mur dhe shpreson se këtë shesh do ta shfrytëzojnë si shqiptarët ashtu edhe serbët.

Këtë projekt e ka cilësuar si të duhur këshilltari i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së veriut, Bashkim Cimili.

Marrëveshja për këtë projekt është arritur mes palëve në Bruksel, por pas rrënimit të murit, projekti u ridizajnua.



Si do të jetë projekti i ri për sheshin në... by kohanet

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.