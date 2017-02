Cilat vende mbeten pa rrymë të mërkurën e të enjten

7 Shkurt 2017 - 17:14

KEDS, përmes një kumtese njofton se të mërkurën, më 8 shkurt dhe të enjten, më 9 shkurt, rrymë nuk do të ketë në disa pjesë të vendit, transmeton Koha.net.

Sipas kumtesës, rrymë nuk do të ketë:

1.

Më 08.02.2017 në NS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçet:

• LP 10 kV Fshatrat-1 (Kodi: 13000009) prej orës 11:00-11:30 dhe nga 14:30-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llapashtica, Sekiraqa, Gllamnik, Konushevci, Burica, Penuh.

2.

Më 09.02.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeve kërkoj të shkyçet:

• LP 10 kV Ballovci (Kodi: 13000008) prej orës 11:00-11:30 dhe nga ora 14:30 -15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Surkish, Balloc, Lladoc, Sfeqël, Dumosh, Shjakoc, Surdull, Hertice, Drazhnje, Rakinicë dhe Turiçicë.

1.

Më 08.02.2017 në NS 35/10kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Nr. 3 (Kodi: 50051003) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS IV, TS Pionereve, Sanitasi, Muharrem Shala, Puhovci 3 (Dukagjini).

1.

Më 08.02.2017në NS 110/35/10 kV Ferizaj 1 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Fshatrat(40000002) prej orës 09:00 deri 10:15.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj, Zllatari .

2.

Me datën 08.02.2017në NS 35/10 kV Ferizaj II do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Betoni(40041002) prej orës 11:00 deri 12:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr."Prizrenit", Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.

3.

Më 08.02.2017në NS 35/10 kV Shtime do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Rashinca(41046001) prej orës 15:00 deri 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS bregu shtime, Rashinca, Davidovci, Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjai.

4.

Më 08.02.2017në NS 35/10 kV Shtime do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Carraleva(41046004) prej orës 13:00 deri 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Caraleva, Reçaku, Belinci, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci dhe Petreshtica.

1.

Më 09.02.2017 në NS 110/10kV Prishtina 5 do të shkyçet:

Dalja 10 kV j6 Rezervuaret e KFOR-it ( Kodi: 13000002) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bardhoshi dhe Bërnica e Ulët, Barilevë Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia,Drenovc Gashët,”Kuvilab” private, Rub Shpk-Samir Rexha, ndriçimi publik për autostradë.

2.

Më 09.02.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Iber Lepenci ( Kodi: 16021009) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e Mesme, Korotica, Sankovci, Fushtica, Florim Kurrumeli Gllanasellë.

1.

Më 09.02.2017 ne NS 110/10 kV Vushtria 2 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Novolani(kodi:73000005) prej orës 10:30-10:45 dhe prej orës 15:45-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Bukoshit, Novolani, Kolla, Vërnica, Rezniku, Shallci, Druvari dhe Mihaliqi.

Arsyeja e shkyçjes: vendosja e ormanit të 0.4kV (eliminimi i rrezikshmërisë).

