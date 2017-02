Britania e zhgënjyer me rezultatet e memorandumit për depolitizim të bordeve

6 Shkurt 2017 - 23:02

15 gushti i vitit të kaluar ishte dita kur u nënshkrua Memorandumi i bashkëpunimit në mes Kuvendit, Ambasadës së Britanisë së Madhe dhe Qeverisë, i cili pati për qëllim depolitizimin e bordeve të agjencive të pavarura.

Por, deri më tani nuk është arritur të përfundojë asnjë proces. Kështu ka bërë të ditur ambasadori britanik në Kosovës, Ruairi O’Connell, që ka qenë mysafir i KTV-së në emisionin “Ekonomia me Erëzën”.

O’Coonnell theksoi faktin se kanë pas përkrahjen e institucioneve vendore, por nëse ky Memorandum nuk shënon hapat e parë të suksesit, do të ndërpritet sepse, siç ka thënë “do t’i vinte turp t’i shpenzonte kot paratë e shtetit të tij”.

“Nuk do të vazhdojmë me projektin, sepse më vjen marre me i shpenzu paratë e Britanisë së Madhe, për një projekt që nuk do të ketë sukses. Duhet ta pranoj që deri më tani kem pasur përkrahjen e Qeverisë dhe Kuvendit, por nuk kemi përfunduar as një proces”, deklaroi O’Connell në emisionin “Ekonomia me Erëzën”, përcjell Koha.net.

I pyetur për përzgjedhjen e drejtorit të doganave, O’Connell tha se ende janë në proces.

