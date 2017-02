“Serbia do shumë më shumë sesa veriun e Kosovës”

6 Shkurt 2017 - 12:58

Lidhur me letrën e kongresistit amerikan Dana Rohrabacher i cili kryetarit të Serbisë Tomislav Nikoliq i ka propozuar këmbimin e territoreve Serbi – Kosovë, sot kanë folur analistë serbë të cilët janë ngritur kundër, transmeton Koha.net.

Kështu Dragomir Аngjelkoviq ka thënë se kjo zgjidhje nuk është e pranueshme për Serbinë.

“Për ne modeli i propozuar i zgjidhjes së problemit territorial nuk është adekuat. Sepse Kosova nuk është shtet i veçantë por krahinë e jona. Mendoj se Serbia duhet ta presë që administrata e Trumpit të resetojë marrëdhëniet me Rusinë dhe tek pastaj të flasim për problemet territoriale. Megjithëkëtë, kjo nuk do të thotë që jugu i Serbisë të këmbehet me veriun e Kosovës, por vetëm të zhvillohen biseda për ndarjen eventuale të Kosovës që do të përfshinte jo vetëm veriun e saj, por që shumë më shumë pjesë të Kosovës të mbeten në Serbi”, ka thënë Angjelkoviq.

© KOHA