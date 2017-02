Nis rrethimi i murit në veri

4 Shkurt 2017 - 14:37

Derisa po mbahej mbledhja urgjente e Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, e cila do të miratonte planin e dakokrudar një natë më parë pas negociatash disa orëshe, në terren vetëm ka nisur rrethimi i murit.

Siç e ka prezantuar Goran Rakiq, kryetar i Mitrovicës së Veriut, muri i tanishëm do të hiqet tërësisht nga aty, ndërsa një tjetër strukturë më e ultë do të vendoset dy metra më në thellësi për të mbrojtur atë që do të krijohet si shesh i këmbësorëve.

Rakiq ka thënë se pa përfshirjen e Beogradit në këtë proces marrëveshja nuk do të mund të ishte arritur. E ditë më parë, i pari i shtetit Hashim Thaçi ka thënë se nuk do të negociohet me Serbinë për murin dhe çështje të brendshme të Kosovës.

Deri në orën 2:30 të mëngjesit të sotëm kanë zgjatur negociatat mes ministrit të ambientit Ferat Shala dhe kryetarit të Mitrovicës Veriore, Goran Rakiq, e në të cilën kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësues të Zyrës së BE-së e Ambasadës Amerikane në Kosovë.

