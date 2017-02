Mustafa:Kosova dëshiron marrëdhënie të mira me Rusinë

3 Shkurt 2017 - 14:47

Duke folur rreth rrezikut rus në Kosovë, kryeministri Isa Mustafa iu kthye rastit të trenit rus që u nsi nga Beogradi në gjysmën e muajit të shkuar, transmeton koha.net.

“Treni i nisur nga Beogradi e jo nga Moska. Treni është dhuratë e Rusisë dhe Rusia nuk e ka pasur asnjë distancim për përdorimin e tij. Ky tren i ka shqetësuar qytetarët e Kosovës, e edhe e ata serbë”, tha Mustafa duke shtuar se “Ne nuk duam të kemi marrëdhënie të këqija as me Serbinë dhe as me Rusinë. Ne duam marrëdhënie të mira me Rusinë”, tha.

Në fund Mustafa theksoi se nuk dëshirojmë që dhuratat e marra të keqpërdoren nga ai që i merr.

