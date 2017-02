As Deda e as Kusari-Lila s’do të jenë në krye të “Alternativës”

2 Shkurt 2017 - 20:58

Mimoza Kusari Lila, sot bashkëthemeluese në subjektin “Alternativa” në Rubikon të KTV-së foli rreth hierarkisë në këtë subjekt.

Ajo tha brenda këtij subjekti nuk ka rëndësi hierarkia.

Kusari Lila po punon për një subjekt i cili do të funksionojë me apo pa të brenda saj.

“Personalisht jam e angazhuar e cila me apo pa Mimoza Kusarin do të funksionojë, me apo pa Ilir Dedën do të funksionojë. Hierarkia bëhet kur hyjmë në një proces zgjedhor, e jo me u ulë ne e m’i nda postet. Nuk ka demokraci të mirëfilltë nëse unë e Ilir Deda, ulemi në tavolinë e i ndajmë postet”, ka thënë ajo.

“As Mimoza e as unë nuk e kemi ndërmend me qenë numër një në ‘Alternativa’. Kur kemi filluar diskutimet, dhe e shohim në Kuvend Vjosa Osmanin e cila është numri 2 në LDK është e izoluar brenda partisë së saj”, ka thënë Deda.

Kjo sipas tij vjen pasi kryeministrit Mustafa nuk i pëlqen qëndrimi i Osmanit.

“Gjysma e ‘Alternativa’ pas zgjedhjeve do të bëhet sipas votave të qytetarit. Gjysma tjetër vjen brenda zgjedhjeve të brendshme të partisë”, ka thënë Deda.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.